В кафе в Приморье 22 человека отравились едой

В Приморье 22 человека отравились едой в кафе. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля.

«Сейчас 21 человек находится в больнице», — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив состояние госпитализированных.

По словам прокуратуры, проводится проверка, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).