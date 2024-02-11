В Оренбургской области в спортивном зале гимназии обрушилась крыша

В Оренбургской области в спортивном зале гимназии обрушилась крыша. Об этом сообщил Mash.

Как стало известно Telegram-каналу, в зале красногвардейской гимназии обрушились 108 квадратов кровли.

По данным Mash, предварительная причина произошедшего — тяжесть снега.

«Правоохранители завели уголовное дело по статье „Халатность“. С завтрашнего дня всех детей переведут на дистанционное обучение», — говорится в посте.

Отмечается, что во время падения крыши в зале никого не было.