В Москве раскрыли убийство женщины, которую задушили 14 лет назад

В Москве следователи раскрыли убийство женщины, которую задушили 14 лет назад. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

В ведомстве отметили, что задержали подозреваемую, которая задушила женщину бельевой веревкой.

«В ходе проведения дополнительных следственных действий по уголовному делу первоначальные показания женщины удалось опровергнуть, в связи с чем она была задержана», — сообщили в СК.

По данным следователей, 25 марта 2010 года женщина поругалась с хозяйкой квартиры, которую она снимала на Сходненской улице. Во время ссоры злоумышленница задушила пострадавшую бельевой веревкой.

Как рассказали в СК, в 2010 году следователи расследовали дело, но они не смогли доказать причастность квартирантки. Сейчас удалось опровергнуть ее показания. Также злоумышленницу проверили на полиграфе.

«С женщиной проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение», — сказано в сообщении.

По данным СК, суд уже избрал в отношении подозреваемой меру пресечения. Она находится под стражей.

Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела.