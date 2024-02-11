В Кировской области в ДТП пострадали три человека
В Кировской области в воскресенье, 11 февраля, произошло ДТП. Об этом
По словам ведомства, инцидент случился в 11:45 в Слободском районе на 639 километре федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада ХRAY».
Отмечается, что в результате происшествия, по предварительным данным, три человека получили травмы.
Как рассказали в Госавтоинспекции, причины и условия совершения ДТП уточняются.
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Кировской области»