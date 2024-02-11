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В Иркутской области в ДТП погибли три человека

В Иркутской области в воскресенье, 11 февраля, около 13:00 произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД38».

По предварительным данным полиции, инцидент произошел на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» вблизи города Тайшет. 44-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» не справился с управлением и столкнулся со встречным FAW с полуприцепом.

Как рассказали в ведомтсве, во избежание столкновения, следовавший за иностранным грузовиком автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом съехал в кювет.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина, находившийся за рулем МАЗа, и его 41-летний пассажир скончались на месте. Водитель большегруза «FAW» — 39-летний мужчина, также погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи.