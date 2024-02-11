В Иркутской области два внедорожника провалились под лед озера

Два внедорожника провалились в трещины на льду озера Байкал вблизи поселка Большое Голоустное в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля.

По словам ведомства, в трех километрах от береговой линии вблизи поселка Большое Голоустное образовалась трещина, в которую и провалились машины.

Отмечается, что это уже не первые случаи провалов автомобилей.

«В настоящее время действует запрет на выезд на лед колесной техники. В случае нарушения лица будут привлекаться к административной ответственности», — предупредили людей в региональном главке МЧС в Telegram-канале.