Рязанцы засняли бурение дна на месте строительства нового моста через Оку

Автор поста добавил, что при температуре ниже -15 градусов работы не ведутся, так как в бурильной установке замерзают рабочие жидкости.

Рязанцы засняли бурение дна на месте строительства нового моста через Оку. Фото опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в воскресенье, 11 февраля.

«На Оке идет бурение дна на месте опор будущего моста. Образцы залегающих пород берут до глубины 35 метров и передают геологам, пока достигли 25 метров», — говорится в посте.

Автор поста добавил, что при температуре ниже -15 градусов работы не ведутся, так как в бурильной установке замерзают рабочие жидкости.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»