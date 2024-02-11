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Опубликован прогноз погоды на 12 февраля в Рязанской области
В области ожидаются осадки.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 12 февраля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ночью небольшой снег. Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха по области ночью -12, -7 градусов, днем -5, 0 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.