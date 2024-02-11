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На херсонском направлении российский дрон «Умка» сбил украинскую «Бабу Ягу»
Российский дрон «Умка» в ночном бою сбил украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» на херсонском направлении, в районе Днепра.

Российский дрон «Умка» в ночном бою сбил украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» на херсонском направлении, в районе Днепра. Об этом рассказал РИА Новости командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр».

"Баба Яга" - это дрон, большой дрон. Сельскохозяйственный дрон, который сейчас набирает свою популярность с противоположенной стороны. «Баба Яга» при полете ночью на определенной высоте был сбит «Умкой». Это российский квадрокоптер — также ночной, с тепловизором, — который с помощью своего тепловизора и увидел данный аппарат («Бабу Ягу»), нагревающиеся огромные, большие батареи, пять-шесть винтов, зависит от размера. И после чего [дрон «Баба Яга"] был сбит прямо с правой стороны Днепра», — рассказал РИА Новости военный.

По его словам, воздушные бои между российскими и украинскими коптерами случаются часто, когда российские операторы БПЛА сталкиваются в полете с вражескими, то стараются сбить их при помощи специального боевого маневрирования.

Фото: Андрей Коц, РИА Новости