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На Донецком направлении ВС России отразили 11 атак ВСУ
Как рассказали в Минобороны, ВСУ на этом направлении потеряли убитыми и ранеными до 325-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении ВС России отразили 11 атак ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

По словам ведомства, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка ДНР и отразили 11 атак формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка ДНР.

Как рассказали в Минобороны, ВСУ на этом направлении потеряли убитыми и ранеными до 325-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.