Мишустин утвердил передачу МВД части полномочий правительства Рязанской области

Речь идет о передаче полиции части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок.

Утверждено соглашение между МВД РФ и правительством Рязанской области о передаче полиции части полномочий. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правовой информации.

Как указано в документе, речь идет о передаче полиции части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, предусмотренных законом Рязанской области от 4 декабря 2008 года № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях», подписанное 22 декабря 2023 года.