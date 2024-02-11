Госавтоинспекция: на Первомайском проспекте столкнулись легковушка и «скорая»
Пострадала женщина и пятилетний ребенок.
В воскресенье, 11 февраля, на Первомайском проспекте в Рязани столкнулись легковушка и «скорая». Автобус в ДТП не участвовал. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, механические повреждения получили «Фольксваген Поло» и автомобиль скорой помощи.
Отмечается, что в результате происшествия пятилетнему ребенку и 44-летней женщине легковушки потребовалась медпомощь.
По словам Госавтоинспекции, проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места аварии.