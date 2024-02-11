Госавтоинспекция: на Первомайском проспекте столкнулись легковушка и «скорая»

Пострадала женщина и пятилетний ребенок.

В воскресенье, 11 февраля, на Первомайском проспекте в Рязани столкнулись легковушка и «скорая». Автобус в ДТП не участвовал. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, механические повреждения получили «Фольксваген Поло» и автомобиль скорой помощи.

Отмечается, что в результате происшествия пятилетнему ребенку и 44-летней женщине легковушки потребовалась медпомощь.

По словам Госавтоинспекции, проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места аварии.