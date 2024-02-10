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В Самаре молодой человек убил отчима из-за замечания
В Самаре 20-летний молодой человек убил своего отчима, которому не понравилась громкая музыка. Об этом сообщает портал «Волга Ньюс».

В Самаре 20-летний молодой человек убил своего отчима, которому не понравилась громкая музыка. Об этом сообщает портал «Волга Ньюс».

По предварительным данным, все произошло еще в конце января в Советском районе. В гости к молодому человеку пришла девушка. В квартире находились мать и отчим.

По версии следователей, в какой-то момент мужчину возмутило, что молодые люди слишком громко включили музыку на кухне. После замечания пасынок сильно возмутился, произошла ссора, которая переросла в драку.

В итоге молодой человек взял нож и зарезал отчима, а затем сбежал и спрятался в кустах на берегу реки до утра. Молодого человека нашли и задержали, ему предъявили обвинение. Материалы дела переданы в суд.