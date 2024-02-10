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В Рязанской области 11 февраля днем потеплеет до -5 градусов
Температура воздуха ночью составит -23, -18 градусов, местами до -27 градусов, днем потеплеет до -10, -5 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 11 февраля, температура воздуха ночью составит -23, -18 градусов, местами до -27 градусов, днем потеплеет до -10, -5 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.