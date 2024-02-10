В Санкт-Петербурге на алюминиевом заводе обнаружили взрывчатку

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после обнаружения взрывного устройства на территории Всеволожского алюминиевого завода.

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после обнаружения взрывного устройства на территории Всеволожского алюминиевого завода. Об этом сообщает региональный ГУ МВД в субботу, 10 февраля.

Уголовное дело возбуждено по статье 222 УК РФ, следственные органы приступили к проведению оперативно-разыскных мероприятий, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

Взрывное устройство, обернутое целлофаном, нашли в снегу неподалеку от одного из складов завода. Место было оцеплено, а находившихся на территории предприятия людей эвакуировали.