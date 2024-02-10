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В Карелии со дна Онежского озера подняли вертолет с телами членов экипажа
В субботу, 10 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России, который разбился 4 февраля, подняли со дна Онежского озера в Карелии.

В субботу, 10 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России, который разбился 4 февраля, подняли со дна Онежского озера в Карелии. Сотрудники Следственного комитета провели осмотр воздушного судна, обнаружены все три члена экипажа, пишут «Известия».

Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших. Специалисты продолжают расследовать уголовное дело.

Ранее, 5 февраля, со дна озера подняли тело одного из членов экипажа. Ми-8 мог потерпеть крушение по ошибке экипажа, из-за погодных условий или неисправности техники. Одной из версий катастрофы называли обледенение борта.

Напомним, судно летело из Петрозаводска в Вытегру, доставляя петербургских спасателей на местные соревнования.