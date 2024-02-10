В Адыгее ученик пострадал при частичном обрушении школьного потолка
В школе № 25 в адыгейском поселке Энем потолок обрушился во время урока. Пострадал ребенок, сообщили в СУ СКР республики.
В школе № 25 в адыгейском поселке Энем потолок обрушился во время урока. Пострадал ребенок, сообщили в СУ СКР
Проводится проверка. Отмечается, что школьнику потребовалась медицинская помощь.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.