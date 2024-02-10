СК показал допрос калининградца, выстрелившего дочери в голову

«Нанес вред своему ребенку по неосторожности из пневматической винтовки», — ответил мужчина.

СК РФ обнародовал кадры задержания и допроса жителя Калининградской области, который выстрелил в голову двухлетней дочери из пневматической винтовки.

«Нанес вред своему ребенку по неосторожности из пневматической винтовки», — ответил мужчина.

По его словам, он выстрелил в ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы стрелял по автомобильному радиатору, однако случайно попал в ребенка.

Возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел в поселке Волочаевском. В результате выстрела девочка оказалась в реанимации.