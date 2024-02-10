На выставке «Россия» студентка представила экспедицию РГРТУ «Навстречу звездам»

Экспедиция была посвящена 100-летию со дня рождения конструктора ракетно-космической техники В. Ф. Уткина и популяризации достижений советской и российской космической науки.

В Москве в рамках тематического молодежного дня на выставке « Россия » состоялось мероприятие проекта « Открываем Россию заново » президентской платформы «Россия — страна возможностей». Встреча была посвящена рассказу об экспедициях, проведенных в 2023 году в рамках проекта.

Экспедицию « Навстречу звездам », организованную Рязанским государственным радиотехническим университетом при поддержке Аэрокосмической инновационной долины, представила студентка 4-го курса ФАИТУ Арина Скильдеева.

Экспедиция была посвящена 100-летию со дня рождения конструктора ракетно-космической техники В. Ф. Уткина и популяризации достижений советской и российской космической науки. Студенты-участники экспедиции в ноябре 2023 года посетили Центр подготовки космонавтов, предприятия аэрокосмической отрасли и тематические музеи.