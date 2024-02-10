На выставке «Россия» студентка представила экспедицию РГРТУ «Навстречу звездам»
Экспедиция была посвящена 100-летию со дня рождения конструктора ракетно-космической техники В. Ф. Уткина и популяризации достижений советской и российской космической науки.
В Москве в рамках тематического молодежного дня на выставке «Россия» состоялось мероприятие проекта «Открываем Россию заново» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Встреча была посвящена рассказу об экспедициях, проведенных в 2023 году в рамках проекта.
Экспедицию «Навстречу звездам», организованную Рязанским государственным радиотехническим университетом при поддержке Аэрокосмической инновационной долины, представила студентка 4-го курса ФАИТУ Арина Скильдеева.
Экспедиция была посвящена 100-летию со дня рождения конструктора ракетно-космической техники В. Ф. Уткина и популяризации достижений советской и российской космической науки. Студенты-участники экспедиции в ноябре 2023 года посетили Центр подготовки космонавтов, предприятия аэрокосмической отрасли и тематические музеи.
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