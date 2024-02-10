Мошенники стали обманывать россиян под видом налоговой

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как мошенники рассылают россиянам письма от имени ФНС. Интервью опубликовало агентство «Прайм».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как мошенники рассылают россиянам письма от имени ФНС. Интервью опубликовало агентство «Прайм».

По его словам, письма содержат информацию о якобы подозрительных транзакциях и активности, сообщается о необходимости пройти дополнительную проверку и предоставить онлайн необходимые сведения.

«Среди них кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки жулики предлагают обратиться к назначенному инспектору», — отметил юрист.

Злоумышленники пугают, что в ином случае счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения обстоятельств. Расчет на том, добавил Соловьев, что человеку проще отправить документы в электронном виде, чем ехать к инспектору. Данные потом используются в незаконных целях.

ФНС никогда не рассылает такие сообщения и не предлагает заплатить налоги онлайн, подытожил юрист.

Напомним, ранее россиянам рассказали, какие слова нельзя использовать при разговоре с мошенниками.