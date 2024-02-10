Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
-12°
Вск, 11
-6°
Пнд, 12
-1°
ЦБ USD 90.89 -0.37 10/02
ЦБ EUR 97.94 -0.41 10/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
6 554
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
7 536
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
13 722
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
13 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Анна Цивилева посетила региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества»
Рязанский филиал был открыт 1 июня 2023 года, в нем оборудованы кабинеты юридической, психологической, социально-медицинской помощи.

Председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе рабочей поездки посетила его рязанский филиал и ознакомилась с его работой по комплексному сопровождению ветеранов СВО и членов семей погибших военных. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Рязанский филиал был открыт 1 июня 2023 года, в нем оборудованы кабинеты юридической, психологической, социально-медицинской помощи. Руководитель филиала фонда Ольга Маскаева проинформировала, что работа осуществляется по принципу «одного окна». В настоящее время рассмотрено более 2700 обращений.

Совместно со специалистами фонда прием ведут сотрудники центра занятости, соцзащиты и оказывают поддержку в оформлении статуса ветерана боевых действий, а также в прохождении реабилитации в МСРЦ «Сосновый бор».

Совместно с губернатором, руководителями правительства региона и военного комиссариата Анна Цивилева провела встречу с ветеранами СВО и членами семей погибших участников по вопросам их всесторонней поддержки. Прозвучал ряд обращений, которые, по словам Цивилевой, будут обязательно проработаны.

«Комплексный подход в поддержке участников СВО и членов их семей, который выработан в Рязанской области, мне очень понравился. Благодарю губернатора за такое вовлечение, сердечное отношение и участие к вопросам работы фонда», — отметила Анна Цивилева.

По словам губернатора Павла Малкова, правительство региона работает в тесном взаимодействии с Госфондом «Защитники Отечества».