Анна Цивилева посетила региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества»

Рязанский филиал был открыт 1 июня 2023 года, в нем оборудованы кабинеты юридической, психологической, социально-медицинской помощи.

Председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе рабочей поездки посетила его рязанский филиал и ознакомилась с его работой по комплексному сопровождению ветеранов СВО и членов семей погибших военных. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Рязанский филиал был открыт 1 июня 2023 года, в нем оборудованы кабинеты юридической, психологической, социально-медицинской помощи. Руководитель филиала фонда Ольга Маскаева проинформировала, что работа осуществляется по принципу «одного окна». В настоящее время рассмотрено более 2700 обращений.

Совместно со специалистами фонда прием ведут сотрудники центра занятости, соцзащиты и оказывают поддержку в оформлении статуса ветерана боевых действий, а также в прохождении реабилитации в МСРЦ «Сосновый бор».

Совместно с губернатором, руководителями правительства региона и военного комиссариата Анна Цивилева провела встречу с ветеранами СВО и членами семей погибших участников по вопросам их всесторонней поддержки. Прозвучал ряд обращений, которые, по словам Цивилевой, будут обязательно проработаны.

«Комплексный подход в поддержке участников СВО и членов их семей, который выработан в Рязанской области, мне очень понравился. Благодарю губернатора за такое вовлечение, сердечное отношение и участие к вопросам работы фонда», — отметила Анна Цивилева.

По словам губернатора Павла Малкова, правительство региона работает в тесном взаимодействии с Госфондом «Защитники Отечества».