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68-летняя рязанка расплатилась за покупки деньгами из похищенного кошелька
Полицейские раскрыли кражу, которую совершила пожилая женщина в рязанском супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли кражу, которую совершила пожилая женщина в рязанском супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 25-летний житель города Рыбное и сообщил о пропаже кошелька с 13 тыс. рублей. Мужчина приехал в Рязань, чтобы посетить торговый центр. Совершив покупки, он отправился в супермаркет за продуктами. На улице мужчина заметил, что в кармане нет кошелька. В магазине на кассе кошелька не было, работники супермаркета ничего не видели.

Оперативники уголовного розыска опросили работников и посетителей супермаркета и выяснили, что кошелек могла забрать женщина, которая стояла в очереди за потерпевшим. К краже оказалась причастна 68-летняя рязанка.

Женщину доставили в отдел полиции. По предварительной информации, она заметила забытый кошелек на кассе и незаметно забрала его. Вытащив деньги, она выбросила кошелек и потратила их на покупки.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.