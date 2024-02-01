Жителю Сапожка дали шесть лет за убийство приятеля в пьяной драке

Он скончался в больнице.

46-летнего жителя Сапожка признали виновным в причинении смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Собранные Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя р.п. Сапожок Рязанской области, 1978 года рождения. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

16 февраля 2022 года мужчина во время бытового конфликта жестоко избил знакомого, с котором пил алкоголь. Пострадавшего увезли в больницу, где он и скончался через несколько дней.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ. Суд назначил ему шесть лет и восемь месяцев колонии строгого режима.