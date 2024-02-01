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Замглавы администрации Рязани оценила меню школьного питания
В дегустации, помимо Ларисы Крохалевой, участвовали родители обучавшихся.

Заммэра Рязани Лариса Крохалева и родители продегустировали меню школьного питания. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Дегустация прошла в школе № 68 в четверг, 1 февраля.

Предприятие «Детское питание» предоставило на пробу блюда из нового меню школьников. Гости попробовали салат из капусты с огурцом, кисель, суп на курином бульоне, три вида каш, макароны с сыром и три вида сладких полдников.

Директор предприятия Андрей Жаров обсудил с участниками дегустации качество и вкус блюд, он фиксировал замечания и мнения. Также родители и представители администрации оценили еду в анонимных анкетах. Технологи обработают информацию и после внесут изменения в вероятный рацион.

«Мы опираемся в первую очередь на результаты мониторинга, учитывая все предпочтения детей, стараемся вводить новинки: это полдники у нас, сладкие блинчики, которые дети так любят. Также мы учитываем требования СанПиН», — отметила технолог предприятия Наталья Жарикова.

Отмечается, что МП «Детское питание» предлагает продегустировать школьное меню раз в квартал. Они выбирают школу в каждом районе, и вместе с родительским комитетом пробуют то, что едят школьники в столовой.