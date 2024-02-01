Венгрии гарантировали, что ее активы не отправят на нужды Украины

Венгрия получила гарантии, что её замороженные активы из фондов ЕС не отправят Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе, пишет RT.

Орбан отметил, что на встрече «выработали механизм проверки разумного использования» выделенных Киеву средств.

Ранее сообщалось, что Украине выделят 50 млрд евро из бюджета ЕС. В то же время премьер-министр Венгрии заявил, что его страна не готова отправлять деньги Украине, и что решить конфликт с Россией можно только путем переговоров.