«Ведомости»: турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Некоторые банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, которые хотят завести карточку

Банки Турции начали закрывать счета российских компаний. Об этом сообщает издание « Ведомости ».

По данным издания, некоторые банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, которые хотят завести карточку.

Это произошло в начале года. По словам источников издания, сейчас расчеты все еще заморожены. Один из собеседников, владелец торгового брокера, сказал, что счета российским компаниям закрывали еще в 2022 году, но сейчас тенденция усилилась: раньше речь шла прежде всего о компаниях, попавших под санкции, теперь же отношения прекращают и с другими организациями.