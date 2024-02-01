В Свердловской области произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

Массовая авария с участием восьми транспортных средств произошла в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Все случилось в Богдановичском районе на 78 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень». Отмечается, что движение перекрыто в оба направления.

«По предварительным данным, произошло столкновение восьми транспортных средств, пять из них грузовые. Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», — говорится в релизе.

На месте происшествия работают экстренные службы.