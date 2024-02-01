В Ряжске пьяная гостья угрожала зарубить топором 73-летнюю пенсионерку

Инцидент произошел 30 января.

В Ряжске женщина угрожала зарубить топором пенсионерку. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел во вторник, 30 января. В полицию обратилась 73-летняя жительница Ряжска. Она рассказала, что знакомая угрожала ей убийством.

По предварительной информации, в день случившегося в гости к пенсионерке пришли знакомые — 33-летняя женщина и 38-летний мужчина. Они принесли спиртное. Хозяйка дома накрыла на стол.

Когда алкоголь закончился, пара потребовала у пенсионерки денег на спиртное. Она ответила, что у нее нет спиртного, а средств она не даст. Тогда гостья нашла топор и пригрозила, что зарубит хозяйку. Горожанка вызвала полицейских.

По словам дознавателя МО МВД России «Ряжский» Дмитрия Гуськова, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».