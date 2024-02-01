В Рязанском цирке выступят бегемот, дикобраз и глухонемой клоун

3 февраля состоится премьера нового представления от заслуженного артиста России Тиграна Акопяна «Тропик-шоу».

В четверг, 1 февраля, в Рязанском цирке состоялась пресс-конференция по случаю премьеры нового представления от заслуженного артиста России Тиграна Акопяна «Тропик-шоу».

Артисты и художественный руководитель шоу рассказали журналистам, что в представлении участвуют 60 животных: староанглийские овчарки и болонки, верблюды, крокодилы, дикобразы, еноты, змеи, шимпанзе, бегемот, пони, носухи и ламы. Также для рязанцев выступят воздушные акробаты и гимнасты без какой-либо страховки, эквилибристы и глухонемой клоун, «который докажет зрителям, что цирк — это искусство без слов».

«Программа многожанровая. Номера идут блоками. Тут есть и акробаты на роликах, и воздушные гимнасты, и американское колесо смелости, которое страшит зрителя, но при этом захватывает дух. Остальные номера только с животными. Этим мы и отличаемся от других шоу. Детям интересны именно животные и то, что они делают, а взрослых мы окунаем в их детство, когда представление в цирке состояло из пары клоунов, воздушных акробатов и огромного количества животных. Не было вот этих современных спецэффектов», — отметил Акопян.

Как рассказали дрессировщицы Надежда Вождаева и артистка акробатического жанра Вирджиния Акопян, звездой программы будет 19-летняя бегемот Юлиана. Считается, что эти животные не поддаются дрессировке, но в «Тропик-шоу» готовы опровергнуть устоявшееся мнение. На арене зрители также увидят староанглийских овчарок и болонок. Дрессировщицы говорят, что к своенравным животным удалось найти подход.

«Мы каждый раз подстраиваемся под характеры и настроение животных, поэтому один и тот же номер, может быть абсолютно разным. Когда собирали эту программу, то ориентировались только на животных и их настрой», — подчеркнули Акопян и Надежда.

Кроме того, дрессировщики рассказали об особенностях тренировок животных. Например, староанглийские овчарки начинают работать только к пяти годам, на них нельзя повышать голос, иначе обидятся на длительное время.

В завершении директор Рязанского цирка Елена Остроумова отметила, что гастроли «Тропик-шоу» завершатся 25 февраля и билеты на премьерные спектакли уже раскуплены.