В Рязанской области женщину осудили за уклонение от уплаты алиментов

Ранее жительницу Сараевского района приговорили к обязательным работам за неуплату средств на содержание ребенка. Однако после этого она не платила алименты с апреля 2021 по апрель 2022 года. Задолженность составила более 800 тысяч рублей.

В Рязанской области неоднократно судимую женщину приговорили к реальному сроку за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее жительницу Сараевского района приговорили к обязательным работам за неуплату средств на содержание ребенка. Однако после этого она не платила алименты с апреля 2021 по апрель 2022 года. Задолженность составила более 800 тысяч рублей.

Суд признал обвиняемую виновной. Ей назначили наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. Его присоединили к неотбытой части наказания к предыдущим приговорам. Совокупное наказание составило 1,5 года в колонии общего режима.

Ее заключили под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.