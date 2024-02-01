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Уголовное дело дочери рязанского священника вернут следователям
Вере Бабачук должны были вынести приговор 1 февраля.

Уголовное дело дочери рязанского священника вернут следователям. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань».

Заседание прошло в четверг, 1 февраля, в Сасовском районном суде.

Бабчук должны были вынести приговор, однако уголовное дело отправили обратно прокурору, а он передаст его следователям. Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу суда, дело вернули из-за того, что обвинительное заключение составили с нарушениями процессуальных требований.

Убийство произошло в Сасове 12 ноября 2022 года.

По информации издания, Вера Бабачук выпивала дома с сожителем. Позже мужчина сказал, что решил уйти от 30-летней девушки. Она схватила нож и дважды ударила в шею возлюбленного. Мужчина умер.

Сперва Бабачук взяли под стражу. Позже подсудимую отпустили под домашний арест, однако после ходатайств потерпевшей стороны, девушку вернули в СИЗО.

Отмечается, что отец подсудимой — протоиерей Николай Бабачук, настоятель Казанского собора Сасова. Также Вера Бабачук имела салон красоты в райцентре.