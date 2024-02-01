Уголовное дело дочери рязанского священника вернут следователям. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань».
Заседание прошло в четверг, 1 февраля, в Сасовском районном суде.
Бабчук должны были вынести приговор, однако уголовное дело отправили обратно прокурору, а он передаст его следователям. Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу суда, дело вернули из-за того, что обвинительное заключение составили с нарушениями процессуальных требований.
Убийство произошло в Сасове 12 ноября 2022 года.
По информации издания, Вера Бабачук выпивала дома с сожителем. Позже мужчина сказал, что решил уйти от 30-летней девушки. Она схватила нож и дважды ударила в шею возлюбленного. Мужчина умер.
Сперва Бабачук взяли под стражу. Позже подсудимую отпустили под домашний арест, однако после ходатайств потерпевшей стороны, девушку вернули в СИЗО.
Отмечается, что отец подсудимой — протоиерей Николай Бабачук, настоятель Казанского собора Сасова. Также Вера Бабачук имела салон красоты в райцентре.