В Рязанской области увеличили размеры пособий

Теперь максимальный размер выплат за 140 дней декретного отпуска составляет 565 562 рубля, а по больничным листам — 122 808 рублей в месяц.

С 1 февраля 2024 года увеличили максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и беременности, родам. Об этом сообщает пресс-служба регионального соцфонда.

Теперь максимальный размер выплат за 140 дней декретного отпуска составляет 565 562 рубля, а по больничным листам — 122 808 рублей в месяц.

Отмечается, что для расчета данных пособий необходимо определить среднедневной заработок. По беременности и родам выплата составляет 100% среднего заработка женщины, а пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа работника (от 60% до 100%)

Дополнительную информацию можно получить по телефону регионального контакт-центра: 8 800 200 03 01 (звонок бесплатный).