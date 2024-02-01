В Рязанской области разыскивают очевидцев двух ДТП

В Рязанской области полиция разыскивает очевидцев двух ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Одно ДТП случилось 31 июля 2023 года на улице Новоселов около дома № 21. Примерно в 8:25 33-летний рязанец за рулем Kia Spectrа сбил 33-летнего жителя Рязани. Пешеход получил травмы.

Второе ДТП произошло 23 сентября 2023 года на улице Ситниковской около дома № 9А. Примерно в 16:30 41-летняя жительница Московской области за рулем Peugeot 206 сбила 44-летнего рязанца, который получил травмы.

Если вы были очевидцем этого ДТП, сообщите об этом по телефону: (4912) 29-72-56.