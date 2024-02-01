В Рязанской области по нацпроекту отремонтируют мост через реку Сасовку

Подрядчик заменит мостовое полотно и балки пролетного строения, отремонтирует береговые опоры, сделает гидроизоляцию и уложит новый асфальт. Также на мосту рабочие смонтируют барьерное ограждение, установят дорожные знаки и нанесут разметку.