В Рязанской области по нацпроекту отремонтируют мост через реку Сасовку
Подрядчик заменит мостовое полотно и балки пролетного строения, отремонтирует береговые опоры, сделает гидроизоляцию и уложит новый асфальт. Также на мосту рабочие смонтируют барьерное ограждение, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
В Рязанской области отремонтируют мост через реку Сасовку. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Подрядчик заменит мостовое полотно и балки пролетного строения, отремонтирует береговые опоры, сделает гидроизоляцию и уложит новый асфальт. Также на мосту рабочие смонтируют барьерное ограждение, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Капремонт пройдет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы планируют закончить до конца сентября 2024 года.