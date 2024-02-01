В Рязанской области осудили 33-летнюю женщину за неуплату алиментов

У нее образовалась задолженность более 1 млн рублей.

В Рязанской области осудили женщину за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Рыбновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы.

Установлено, что на основании решения суда виновная лишена родительских прав и обязана уплачивать алименты несовершеннолетнему сыну.

Образовалась задолженность более 1 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и обязанность трудоустроиться.