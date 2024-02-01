В Рязанской области хотят упразднить три районных суда

Законопроекты в Госдуму направила Рязанская областная дума.

В Рязанской области хотят упразднить три районных суда. Об этом сообщила « Парламентская газета ».

Законопроекты направила в Госдуму Рязанская облдума. Согласно публикации, документы направлены на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции на территории региона, их дальнейшую оптимизацию путем упразднения малосоставных судов и рационального использования имеющейся численности судей и работников аппаратов судов.

Вопросы в ведении Милославского райсуда хотят передать в юрисдикцию Скопинского райсуда, дела Старожиловского райсуда — в Рязанский райсуд, а Ухоловского райсуда — в Сапожок.

Правительство поддержало три законопроекта. Согласно документам, штатная численность судей и работников аппарата должна быть перераспределена.