В Рязанской области 2 февраля ожидается дождь и до +2 градусов

Ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Рязанской области 2 февраля ожидается дождь и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

2 февраля в регионе будет облачно. Ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами будет гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -4, +1 градус, днем -3, +2 градуса.