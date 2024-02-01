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В Рязани задержали иностранца, который потратил с чужой карты восемь тысяч
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали иностранца, который потратил с чужой карты восемь тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что молодой человек потерял карту. Вскоре на его телефон стали приходить уведомления о списании денег за покупку в различных магазинах. Мужчина заблокировал карту, а затем обратился в полицию. Всего с его карты списали 7 961 рубль.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого в краже денег. Им оказался 36-летний гражданин одной из стран Средней Азии, проживающий на улице Крупской в Рязани.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело.