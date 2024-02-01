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В Рязани продлили скидочную акцию при пополнении Единой цифровой карты через СБП
Акция будет работать до 1 июля 2024 года.

В Рязани продлили скидочную акцию при пополнении Единой цифровой карты через Систему быстрых платежей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Акция будет работать до 1 июля 2024 года.

Для того, чтобы получить скидку, клиент должен пополнить карту на сайте ецк-рзн.рф. На портале нужно перейти в раздел «Пополнить ЕЦК» и ввести номер транспортного носителя с оборотной стороны карты. Выбирая способ оплаты, нужно отметить «Оплатить через СБП со скидкой 5%".

Скидку предоставляет оператор проекта. Она распространяется на пополнение тарифов «Проездной билет» и «Электронный кошелек» на ЕЦК. Подробные условия акции указаны на сайте ецк-рзн.рф.