В Рязани продлили скидочную акцию при пополнении Единой цифровой карты через СБП

Акция будет работать до 1 июля 2024 года.

В Рязани продлили скидочную акцию при пополнении Единой цифровой карты через Систему быстрых платежей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Акция будет работать до 1 июля 2024 года.

Для того, чтобы получить скидку, клиент должен пополнить карту на сайте ецк-рзн.рф. На портале нужно перейти в раздел «Пополнить ЕЦК» и ввести номер транспортного носителя с оборотной стороны карты. Выбирая способ оплаты, нужно отметить «Оплатить через СБП со скидкой 5%".

Скидку предоставляет оператор проекта. Она распространяется на пополнение тарифов «Проездной билет» и «Электронный кошелек» на ЕЦК. Подробные условия акции указаны на сайте ецк-рзн.рф.