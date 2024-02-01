В Рязани из-за промывки канализационного коллектора перекроют улицу Павлова

Движение закроют с 9:00 7 февраля до 15:30 9 февраля.

В Рязани на двое суток перекроют улицу Павлова. Об этом сообщила горадминистрация.

Причина — промывка канализационного коллектора. Движение закроют по дороге от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Семинарской. Ограничения будут действовать с 9:00 7 февраля до 15:30 9 февраля.

На время работ установят специальные дорожные знаки. Места огородят.

Мэрия призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.