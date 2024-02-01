В России подешевели семь марок автомобилей

Цены снизились от 200 до 300 тысяч.

В России подешевели семь марок автомобилей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Седаны «Москвич 6» в связи с введением скидки подешевели в двух версиях на 200 тысяч рублей. У Chery стоимость кроссовера Tiggo 8 в единственной комплектации Prestige/Prestige Plus снизилась на 240 тысяч.

Автомобиль Jetour Dashing можно купить на 300 тысяч дешевле.

Цену снизили и на семиместный кроссовер Dongfeng 580. Суммарно за месяц он стал доступнее в России сразу на 251 тысячу рублей.

У Changan можно купить модель Uni-K iDD со скидкой 200 тысяч.