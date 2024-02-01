В Россельхознадзоре прокомментировали обнаружение трупов свиней в Рязани

На месте провели дезинфекцию.

Специалисты Россельхознадзора после получения информации о найденных трупах свиней в мусорном контейнере выехали на место. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С целью недопущения распространения опасных заболеваний и исключения африканской чумы свиней произвели отбор проб и лабораторные исследования патологического материала, по результатам которого особо опасных болезней не обнаружили.

Трупы животных уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами.

На месте провели дезинфекцию.

Ситуация взята Управлением Россельхознадзора на контроль.

Напомним, ранее появилась информация, что люди выбросили в мусорный бак трупы свиней.