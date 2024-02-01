В Россельхознадзоре прокомментировали обнаружение трупов свиней в Рязани
На месте провели дезинфекцию.
Специалисты Россельхознадзора после получения информации о найденных трупах свиней в мусорном контейнере выехали на место. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С целью недопущения распространения опасных заболеваний и исключения африканской чумы свиней произвели отбор проб и лабораторные исследования патологического материала, по результатам которого особо опасных болезней не обнаружили.
Трупы животных уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами.
На месте провели дезинфекцию.
Ситуация взята Управлением Россельхознадзора на контроль.
Напомним, ранее появилась информация, что люди выбросили в мусорный бак трупы свиней.