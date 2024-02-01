В облдуме подвели итоги Года педагога и наставника в Рязанской области

Депутаты облдумы обсудили итоги проведения Года педагога и наставника в Рязанской области и актуальные проблемы системы общего образования в регионе.

В среду, 31 января, состоялся «правительственный час» на тему «Реализация государственной политики в сфере образования. Итоги проведения Года педагога и наставника в Рязанской области». На вопросы депутатов ответила министр образования Ольга Щетинкина.

Особое внимание уделили задачам создания единого образовательного пространства, повышения качества образования, обновления содержания учебных программ, развития способностей, талантов детей и молодежи, совершенствования воспитательной работы, привлечения молодых педагогических кадров.

Щетинкина во время выступления подчеркнула, что предпринимается целый комплекс мер для поступательного укрепления образовательной системы в целом.

«В 2024 году запланировано строительство шести детских садов на 734 места. Ведется строительство школ в районах «Олимпийский» и Семчино на 1100 мест каждая. Возводятся еще три школы (Касимов, р.п. Сараи и село Успенское Скопинского района), что позволит создать современные условия обучения в шаговой доступности для 1342 детей. Планируется капитальный ремонт бывшего здания гимназии № 5. Принято решение о строительстве флагманской школы мирового уровня для одаренных детей, которая начнет свою работу 1 сентября 2026 года, — отметила министр.

Кроме того, Щетинкина, отвечая на вопрос депутата Екатерины Мухиной о привлечении молодых педагогов в школы, рассказала о стимулирующих мерах поддержки специалистов.

«В 2023 году расширены региональные меры поддержки: в два раза увеличен размер единовременной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в школы, в три раза — размер ежемесячной денежной выплаты для обучающихся по договорам о целевом обучении. 14 учителей трудоустроены в школы по программе «Земский учитель» и получили единовременную выплату в 1 млн рублей», — отметила она.

В завершении заседания первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев поблагодарил министра образования Ольгу Щетинкину и ее коллег за проделанную работу.

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.