В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки

ВС РФ улучшили положение по переднему краю краснолиманского направления, нанеся поражение нацгвардии Украины.

ВСУ потеряли за сутки 705 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ улучшили положение по переднему краю краснолиманского направления, нанеся поражение нацгвардии Украины.

ПВО сбила 20 авиационных управляемых ракет, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 68 беспилотников.

Российские войска отразили 14 атак ВСУ, уничтожили РЛС ЗРК NASAMS норвежского производства и два склада горючего, две бронемашины, САУ Paladin и танк.