В ходе спецоперации погиб уроженец Рязанской области Алексей Матицын

О гибели старшего прапорщика сообщил глава Сараевского района Валерий Дмитриев.

В ходе спецоперации погиб уроженец Сараевского района Алексей Матицын. Об этом сообщил глава района Валерий Дмитриев.

Старший прапорщик родился 2 июля 1994 года в Таптыкове. Матицын окончил Шацкий агротехнологический техникум. С 2013 по 2014 годы он проходил срочную службу в вооруженных силах России, с 2015 по 2019 годы — служил по контракту в 100-ой Военной автомобильной инспекции. На СВО он ушел добровольцем.

Матицына наградили медалями «За боевое содружество» (Минобороны Абхазии), «За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения» (Минобороны РФ), а также посмертно — орденом Мужества. У него остались жена и две дочери.