Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
Птн, 02
Сбт, 03
-4°
ЦБ USD 90.23 0.56 02/02
ЦБ EUR 97.4 0.29 02/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Вчера 15:17
1 402
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
2 900
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
9 305
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
9 668
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В ходе спецоперации погиб уроженец Рязанской области Алексей Матицын
О гибели старшего прапорщика сообщил глава Сараевского района Валерий Дмитриев.

В ходе спецоперации погиб уроженец Сараевского района Алексей Матицын. Об этом сообщил глава района Валерий Дмитриев.

Старший прапорщик родился 2 июля 1994 года в Таптыкове. Матицын окончил Шацкий агротехнологический техникум. С 2013 по 2014 годы он проходил срочную службу в вооруженных силах России, с 2015 по 2019 годы — служил по контракту в 100-ой Военной автомобильной инспекции. На СВО он ушел добровольцем.

Матицына наградили медалями «За боевое содружество» (Минобороны Абхазии), «За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения» (Минобороны РФ), а также посмертно — орденом Мужества. У него остались жена и две дочери.