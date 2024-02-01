В Госдуме приняли закон о дополнительных выплатах студентам за работу в трудотрядах

До сегодняшнего дня доплаты студентам производились до размеров регионального МРОТ, однако если студент устраивался на работу право на доплату терялось.

В Госдуме приняли закон о дополнительных выплатах студентам за работу в трудотрядах. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 1 февраля, на пленарном заседании Госдумы депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает право студентов на социальную доплату к пенсии в период их работы в трудотрядах во время каникул.

Отмечается, что до сегодняшнего дня доплаты студентам производились до размеров регионального МРОТ, однако если студент устраивался на работу право на доплату терялось.