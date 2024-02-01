В Госдуме предложили премировать врача, который убедил женщину сохранить беременность

Это является мерой по увеличению рождаемости.

В Госдуме предложили премировать врача, который убедил женщину сохранить беременность. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT.

«Нужно принимать меры по увеличению рождаемости. Конечно, когда женщина беременеет, она сама принимает решение — родить ребёнка или не родить. Это неотъемлемое право самой женщины. Но если по медицинским показаниям она может родить ребенка, то (необходимо. — ред) убедить ее, что это нужно сделать. Поэтому государство принимает ряд мер по материальному стимулированию и воссозданию атмосферы того, что многодетная семья — это хорошо», — рассказал Тумусов.

Предложение о премировании врача, который убедил женщину в необходимости сохранения беременности, парламентарий назвал хорошей мерой.