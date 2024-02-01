В 2023 году в Рязанской области пресекли 39 случаев несанкционированного потребление газа

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2023 году нашли 39 фактов несанкционированного отбора газа. Больше всего незаконных подключений к газовым сетям зафиксировано в Рыбновском и Рязанском районах, а также в областном центре.

Суммарный ущерб от противоправных действий составил более 2 млн рублей. Более 1,6 млн оплачено в досудебном порядке. К административной ответственности привлекли 21 нарушителя.

«За несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность. Гражданам, ранее привлеченным к административной ответственности, за повторное самовольное подключение к газопроводу грозит уголовная ответственность. Помимо этого, абонент полностью возмещает причиненный поставщику газа ущерб и оплачивает расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения», — рассказали представители «Газпром межрегионгаз Рязань».

«Самовольное подключение к газовым сетям, помимо финансовых затрат, влечет угрозу жизни и здоровью людей. Следует помнить, что последствия могу быть самые печальные — пожары, взрывы, отравления угарным газом, гибель людей», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.