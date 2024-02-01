Утром 1 февраля рязанские троллейбусы вышли на маршруты с задержкой

Троллейбусы вышли из депо только в 7 часов утра.

Утром 1 февраля рязанские троллейбусы вышли на маршруты с задержкой. Об этом сообщает мэрия.

Утром 1 февраля во время ремонта контактной сети в Рязани рабочие задержали включение напряжения. Из-за этого произошла задержка выпуска троллейбусов по всем маршрутам. Троллейбусы вышли из депо только в 7 часов утра.

Отмечается, что подрядчику будут выставлены претензии в соответствии с условиями контракта.