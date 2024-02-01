Участникам СВО и членам их семей рассказали о мерах поддержки при поступлении в вузы и ссузы

Тематический круглый стол состоялся в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина

1 февраля в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошел тематический круглый стол, посвященный мерам поддержки участников СВО и членов их семей, поступающим и обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях Рязанской области.

В нем приняли участие доверенное лицо кандидата на должность президента России Владимира Путина Ольга Маскаева, руководители вузов и ссузов региона, представители министерств и ведомств, члены семей участников СВО. Встреча организована по инициативе регионального отделения «Единой России», филиала фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

«Уже совсем скоро наступит время экзаменов для наших школьников и студентов и стартует приемная кампания в учебных заведениях. Однако вопрос этот обширный и затрагивает большое количество аспектов», — открыл мероприятие заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель совета ректоров Рязанской области Роман Калинин .

В свою очередь Ольга Маскаева обратила внимание, что с начала проведения специальной военной операции в нашей стране реализуются меры, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей, в том числе при обучении.

«Наша задача — всесторонняя помощь и поддержка наших бойцов и их родных. Мы собрались, чтобы обсудить, что предлагает нам федеральное законодательство и как оно реализуется в Рязанской области», — уточнила она.

Участники обсудили, какие льготы на обучение предоставляют участникам СВО и членам их семей высшие и средние специальные учебные заведения и особенностях приема в вузы и ссузы лиц данной категории.

Кроме этого, о правилах поступления в военные вузы рассказал военный комиссар Рязанской области Олег Серкез. Он напомнил, что вся необходимая информация для поступающих есть в открытом доступе на сайте военкомата.

Спикеры ответили на вопросы участников по количеству мест, предоставляемых по квоте, рассказали о механизме поступления в вуз после колледжа и возможности дистанционной подачи документов.

«Мы должны работать с сердцем, с душой и максимально в интересах участников специальной военной операции. И конечно же помогать членам их семей, детям. Тогда ребятам будет проще и легче делать то, что они делают, а мы должны делать свою работу здесь», — подвел итог встречи Роман Калинин.

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